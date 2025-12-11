Гръцките фермери отново излязоха на протест! Он АПИ дъобщиха, че временно се ограничава движението за автомобили над 12 т в двете посоки на ГКПП "Кулата - Промахон".Границата е блокирана и водачите изчакват на място.припомня, че недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии.