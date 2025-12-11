ЗАРЕЖДАНЕ...
Гръцките фермери отново блокираха ГКПП "Кулата - Промахон"!
©
Границата е блокирана и водачите изчакват на място.
"Фокус" припомня, че недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии.
Още по темата
Още от категорията
/
Край на TikTok, Instagram и Reddit: Австралийските тийнейджъри скърбят за загубата на достъп до социалните медии
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Огнян Дъскарев: Тръмп разбира, че САЩ не може да победи и Китай и...
20:23 / 10.12.2025
САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукой...
18:30 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.