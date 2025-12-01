Proto Thema.
В същото време се издигат нови блокади и в други райони на Гърция. От сутринта фермери от Малгара и околните райони се събират с тракторите си на кръстовището на националния път, където е поставена барикада с полицейски автомобили, за да се предотврати достъпът до пътната мрежа.
Въпреки полицейския кордон, група фермери са се придвижили през нивите, излезли са на пътя и са успели да стигнат до бариерата на Малгара в посока Атина. Там са затворени бариерите, което е причинило прекъсване на движението, докато основната част от тракторите остава събрана на кръстовището в Малгаро.
Земеделските производители заявяват, че са решени да продължат протестите си и да засилят присъствието си по улиците, като изискват незабавни мерки за подкрепа на производствените разходи, обезщетенията и проблемите, с които се сблъскват при плащанията.
Гръцките фермери са изравени пред затрудненя заради решението на правителството да спре плащанията в сектора, докато тече разследването на европейската прокуратура за кражба на европейски субсидии.
