Гръцките авиодиспечери стачкуват, отменени са пътническите полети
Автор: Емануела Вилизарова 14:51Коментари (0)53
©
Бордът на директорите на Гръцката асоциация на авиодиспечерите призова своите членове да участват с 40-часово прекъсване на работата в 24-часовата стачка, обявена от синдиката на държавните служители на 28 август 2025 г.

Прекъсването на работата е планирано от 09:30 до 13:30 часа, съобщава Keep Talking Greece.

Според съобщение на Асоциацията на авиодиспечерите, по време на прекъсването на работата ще бъдат обслужвани само следните полети, за да се задоволят основните нужди на обществеността:

– Полети, прелитащи над Района за полетна информация на Атина.

– Полети, превозващи държавни глави и министър-председатели.

– Полети на гръцките военновъздушни сили, участващи в оперативни мисии и планирани учения.

– Самолети, намиращи се в необичайни ситуации или в извънредно положение.

– Медицински полети.

– Полети за оказване на хуманитарна помощ.

– Полети за търсене и спасяване.

Ако планирате да летите на 28 август, проверете с авиокомпанията или с вашия туристически агент.






