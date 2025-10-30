ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионални вносни просяци!
Въпросът за поведението на някои български посетители на Кавала, главно по отношение на незаконното паркиране и просията, придоби измеренията на политическа конфронтация, след въпрос, внесен в парламента от депутата от Втори Солунски парламент с "Гръцко решение“ Константинос Хитас до министъра на гражданската защита Михалис Хрисохоидис .
Според въпроса, в селището Панагия и на улица "Теодору Павлиду “ български "туристи“ използват фалшиви карти за хора с увреждания и заемат места за паркиране, предназначени за хора с увреждания.
Проблемът става още по-остър, тъй като се съобщава, че шофьорите категорично отказват да преместят превозните си средства. Всъщност има пълна липса на реакция от страна на държавната и общинската полиция, като директорът на местното училище е подал публично оплакване за ситуацията.
Депутатът подчертава, че подобно поведение показва, че те третират Гърция като "пространство“, а не като "държава “.
Оплакване и за масово професионално просене
Второто оплакване се отнася до наводняването на центъра на Кавала от " десетки българи, просяци по професия “, които са разположени на всеки ъгъл. Това, според въпроса, влошава имиджа и качеството на живот в града.
Депутатът отбелязва противоречието, че просията е забранена в центровете на българските градове, което кара просяците да практикуват дейността си в градовете в Северна Гърция.
Той призовава министъра на гражданската защита да предприеме незабавни мерки за справяне с "неприемливото, безсърдечно и нечовешко поведение“ на посетителите. По-конкретно, той иска да се дадат инструкции или заповеди на полицията в Кавала да:
Справяне с феномена на "професионални вносни просяци“
В него се посочва и силното недоволство на жителите на Кавала и отново се повдига въпроса за ефективното прилагане на закона срещу делинквентното поведение на чуждестранните посетители, с особен акцент върху защитата на правата на хората с увреждания.
