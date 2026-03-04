Proto Thema.
Две гръцки F16 са излетели по-рано в сряда (4 март) от военновъздушната база "Андреас Папандреу“ в Пафос във връзка със съмнителен обект, забелязан във въздушното пространство близо до Ливан.
Както са посочили компетентни източници в ΚΥΠΕ, в рамките на повишената готовност двата F16 са излетели от Пафос с цел разпознаване и справяне със съмнителния обект.
След приключване на мисията си, двата изтребителя са се завърнали в базата си, както е посочено.
По-рано правителственият говорител Константинос Летюбиотис съобщи, че е забелязан потенциално подозрителен обект във въздушното пространство близо до Ливан. За превантивни причини са взети всички необходими мерки от компетентните органи за разследване, добави той.
