Два гръцки изтребителя F16 са прехванали дронове във въздушното пространство на Ливан, малко преди да влязат в Кипър, предава Proto Thema.

Две гръцки F16 са излетели по-рано в сряда (4 март) от военновъздушната база "Андреас Папандреу“ в Пафос във връзка със съмнителен обект, забелязан във въздушното пространство близо до Ливан.

Както са посочили компетентни източници в ΚΥΠΕ, в рамките на повишената готовност двата F16 са излетели от Пафос с цел разпознаване и справяне със съмнителния обект.

След приключване на мисията си, двата изтребителя са се завърнали в базата си, както е посочено.

По-рано правителственият говорител Константинос Летюбиотис съобщи, че е забелязан потенциално подозрителен обект във въздушното пространство близо до Ливан. За превантивни причини са взети всички необходими мерки от компетентните органи за разследване, добави той.