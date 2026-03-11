ЗАРЕЖДАНЕ...
Гръцката армия призова жените да се присъединят към нея
© YT/Hellenic Army General Staff
Клипът, озаглавен "Отговорността за родината също ме засяга“, насърчава жените на възраст от 20 до 26 години да кандидатстват до 31 март чрез уебсайта на армията.
Доброволците ще служат 12-месечен мандат в различни части и отдели на армията и могат да бъдат избрани като кандидати или стажанти от резерва, предава eKathimerini.
Въпреки че в миналото жените са служили на специализирани длъжности и като офицери, това бележи първата възможност за общо доброволно записване в редовните армейски части.
Още от категорията
/
Доц. Григор Сарийски: Блокирането на Ормузкия проток води до оскъпяване на петрола, горивата, азотните торовете и храните
18:51
След скандално заседание в румънския парламент: Искането на САЩ за изпращане на военна техника и сили до границата ни беше прието
18:36
"Самолети и отбранителна техника": Съветът за отбрана на Румъния одобри разполагането на американска военна техника в страната
14:54
Тръмп към Иран: Ако Техеран е заложил мини в Ормузкия проток, САЩ искат, те да бъдат премахнати незабавно
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.