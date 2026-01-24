ЗАРЕЖДАНЕ...
"Грешното полукълбо?!": Белият дом с пореден гаф за Гренландия
Грешката бе повторена не само от Белия дом. Подобна снимка с префразирано послание публикува в социалната мрежа X и Службата за незабавно реагиране на Министерството на отбраната (Военното министерство) на САЩ, на която се виждат офицери, войници и моряци, които държат за ръка пингвин и вървят по леда, с надпис: "Бъди боец, прегърни пингвина“.
И ако посланието, което изпращат тези публикации, само по себе си е достатъчно, за да предизвика негативни коментари, присъствието на пингвина засили още повече реакциите. Причината? "Грешното полукълбо, в Северното полукълбо няма пингвини, в Гренландия няма пингвини“, пишат повечето потребители, които коментират публикацията, добавяйки, че "пингвините живеят изключително в Южното полукълбо“.
