Tanjug.
"От 56-те анализирани облекла, 18 съдържаха опасни химикали, някои от които далеч надвишават границите, определени от европейските регулации," се посочва в изявлението на международната организация.
В облеклата от Shein, екологичната организация забеляза наличието на фталати – химикали, използвани за укрепване на пластмасите, както и водоустойчиви и петноустойчиви агенти, които се считат за постоянни замърсители.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Анонимен
преди 1 ч. и 8 мин.
Просто не са им удобни. Подбиват пазара....
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.