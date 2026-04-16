Градушка връхлетя една от общностите в окръг Грант във вторник вечер. Пострадал е Град Суитсър. Малко след 18:00 часа във вторник градушката премина над малкия град, като засегна почти всяка къща и нанесе щети в радиус от 6 мили.

"Наистина звучеше сякаш някой е взел голям чук или нещо подобно и е удрял по всичко“, сподели Джейкъб Лоусън пред FOX59 - един от потърпевшите жители на града.

"Късовете бяха с размерите на тенис топка или бейзболна топка“, допълни Лоусън.

"Прозорци, сайдинг, покриви всичко беше счупено“, каза директорът на отдела за управление на извънредни ситуации в окръг Грант, - Боб Джаксън.

Сега екипи събират отломки и оценяват щетите, както и закърпват всички дупки, преди да завали още дъжд.

Десетки коли имат вдлъбнатини по капаците или счупени предни стъкла. В местен автосервиз са регистрирани около 30 превозни средства, нуждаещи се от ремонт.

"Мисля, че поне 18-19 превозни средства на шерифския отдел са били повредени. Засегнало е всички“, съобщи директорът на отдела за управление на спешните случаи в окръг Грант.

Едно превозно средство на аварийната служба също е повредено. Повечето от жителите очакват застраховката да помогне с ремонтите и са благодарни, че последствията не са били по-лоши.

"Благодарни сме, че никой не е пострадал. Другите неща могат да бъдат подменени. Не е приятно да се справяме с това, но най-важното е, че никой не е пострадал“, каза Лоусън.