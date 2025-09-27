ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Градският транспорт на Атина най-накрая навлиза в дигиталната ера
В допълнение към използването на банкова карта за пътниците за плащане на билети в градския транспорт, което вече е налично, в близко бъдеще пътниците ще могат да имат пластмасовата персонализирана карта на своя смартфон, в дигитален формат.
Разбира се, че чрез инсталиране на приложението Ath.ena, пътниците, които притежават пластмасова персонализирана карта (шестмесечна, годишна, студентска, карта за хора с увреждания и др.), ще могат да я конвертират в дигитална карта, да я презареждат, да я управляват (например, да декларират загуба на карта и да преглеждат историята на използването ѝ) и да купуват транспортни продукти по всяко време, без да е необходимо да ходят до машините или пунктовете за издаване на билети. В бъдеще функциите на картата могат да бъдат разширени и за други услуги, като например таксита или наемане на велосипеди.
Тази специфична услуга е по-нататъшно развитие на tap2ride, услугата за безконтактно плащане с банкова карта на валидиращи машини на Организацията за обществен транспорт на Атина (OASA), която стартира миналия януари и набира все по-голяма популярност в градския транспорт (метро, трамваи, автобуси и тролейбуси).
Както съобщи главният изпълнителен директор на OASA Йоргос Спилиопулос на 8-ата конференция за инфраструктура и транспорт ITC 2025 тази седмица, 20% от пътниците, пътуващи ежедневно, дял, който се очаква скоро да надхвърли 50%, и 30% от пътниците на летището вече използват tap2ride. В абсолютни стойности от началото на годината са извършени 10 милиона безконтактни транзакции.
Както той подчерта, при всяка безконтактна транзакция има полза както за околната среда, така и за компаниите, тъй като производството на хартиени билети струва по 10 цента всеки.
Същевременно установяването на 24-часово обслужване на части от линиите на метрото, трамвая и автобуса в събота значително засили този конкретен метод на плащане.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Задържаха дупничанин за палеж на апартамент
10:10 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: