Близо 100 пожарникари гасят пожара в небостъргача. Огънят е обхванал няколко етажа, а според текущата информация по време на пожара в сградата не е имало никой.
Газът и електричеството са спрени в цялата сграда. Причината за пожара все още не е известна.
Кметът на Загреб Томислав Томашевич дойде пред сградата на медията тази сутрин и коментира пожара.
"Постоянно бушува на различни етажи. Излиза отвътре и отвън. Не се знае каква е причината, има някои съмнения, но разследването ще я определи. За съжаление, щетите са тотални. Мажоритарен собственик на сградата е държавата, строителните инженери ще трябва да видят дали конструкцията е за разрушаване или ще бъде построена наново“, заяви Томашевич.
Засега няма опасност от срутване, добави той.
"Най-важното е да няма жертви и най-важното е безопасността на пожарникарите“, поясни Томашевич.
Синиша Йембрих, командир на обществената пожарна бригада на град Загреб, обяви, че очаква пожарът да бъде овладян през деня.
"Щетите са големи. Въпреки факта, че по-голямата част от сградата е изоставена, помещенията вътре са пълни с оборудване и документи. Получихме сигнал около 23:00 часа. Интересното е, че имаше само едно съобщение от граждани. Иначе винаги получаваме много сигнали за големи пожари“, отбелязва Йембрих и добави, че огънят е достигнал дори до долните етажи и партера, което означава, че се е разпространил през вентилацията.
