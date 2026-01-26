Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова се обърна чрез видеообръщение към гостите на церемонията по откриването на Шестата зимна школа на Международния семинар за македонски език, литература и култура в Университета "Св. Св. Кирил и Методий“, която се провежда под нейна егида, предаваТя посочва, че в условията на ускорени промени, дигитализация и глобални влияния, македонският език трябва да бъде функционален и видим в дигиталния свят и да остане жив за бъдещите поколения, както в страната, така и в диаспората.Според нея Зимното училище е принос и инвестиция в бъдещето на македонския език и македонистиката като глобална научна мрежа, а като успешен пример за образователна и научна дипломация, то допринася за "междуетническия диалог и взаимното разбиране и признаване на идентичността".В обръщението си президентът на РСМ подчертава и ролята на "центровете за обучение по македонски език като културни точки и горещи точки на македонистика" и изразява надежда за тяхното разширяване.