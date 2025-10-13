Новини
Google Maps с нова функция на много по-високо ниво
Отдавна е ясно, че Gemini е част от дългосрочната стратегия на Google за изкуствен интелект и рано или късно новият асистент ще бъде част от всеки продукт в портфолиото на компанията. Така например Android Auto се очаква да получи интеграция с Gemini до края на годината, когато най-накрая ще можем да се сбогуваме с разочароващото преживяване от ползването на Google Assistant.

Докато това се случи, Gemini получава все по-голяма роля в Google Maps. Функциите, задвижвани от изкуствен интелект, бяха въведени в Google Maps миналата година с новата опция Ask Maps, а сега изглежда, че гигантът в областта на търсенето иска всички не само да знаят за тях, но и да ги използват в навигационното приложение.

Какво е Ask Maps?

Обявената в края на октомври 2024 функция Ask Maps е нов начин за търсене в Google Maps. Компанията се опитва да подобри функцията за търсене в Google Maps от години, но Ask Maps издигна нещата на ново ниво.

Функциите, задвижвани от изкуствен интелект, позволяват на потребителите да въвеждат по-сложни търсения директно в полето за търсене на Google Maps. Например, ако искате да ядете бургер рано сутринта, можете да стартирате Google Maps и да въведете "къде мога да ям бургер в 8 сутринта?“.

След това Google Maps ще потърси места, които сервират бургери рано сутринта, и ще ги покаже в основния интерфейс. Можете да разгледате списъка с места, да прочетете отзиви и да започнете навигация до избраното място, когато сте готови.

Това преживяване не беше най-интуитивното, въпреки че беше интегрирано директно в полето за търсене на Google Maps. Малко хора обаче знаеха за тази възможност.

Всичко в Ask Maps

Компанията от Маунтин Вю вече е готова да предостави на Ask Maps по-голяма видимост. Неотдавнашен преглед на кода на най-новата бета версия на Google Maps показа, че в нея има промяна, пренасяща Ask Maps на главния екран в приложението.

Става дума за нов пряк път за стартиране на Ask Maps в Google Maps, който е разположен в горната част на екрана в списъка с бързи връзки за често посещавани места, като ресторанти и банкомати.

Всички тези преки пътища са там с една проста цел. Когато потребителите натиснат тези бутони, Google Maps бързо извършва търсене по конкретна ключова дума. Например, натискането на ресторанти кара Google Maps да покаже близките ресторанти въз основа на текущото местоположение на потребителя.

В бета версията на първо място в списъка има бутон за Ask Maps. Натискането му отваря прозорец за разговор, където потребителите могат да въведат сложни заявки, които иначе трябва да въведат в полето за търсене в горната част на потребителския интерфейс.

Google е включила и няколко предложения в долната част на екрана за разговор и тези опции вероятно ще се променят спрямо вашата история на търсене. Функцията работи по прост начин и след като въведете търсеното, Google Maps показва същите резултати, които би показал, ако използвате полето за търсене.

Можете да въведете всичко, което искате, включително заявки като "места за пиене на коктейли“. Търсенето, задвижвано от изкуствен интелект, може да обработва и по-сложни заявки, тъй като може да проверява менюта на ресторанти, рецензии и други подробности, за да предостави точни резултати.

Например, можете да използвате Ask Maps, за да търсите "ресторанти, където пицата не струва повече от 20 лева“ или "кафета с рейтинг от поне 4 звезди“. Можете също да поискате от Gemini да сравни няколко места, да ви каже най-добрите цени за дадено ястие и да провери списъците за специални оферти. Всички отговори се предоставят във визуален формат, така че можете лесно да анализирате резултатите и да изберете къде да отидете.

Засега Google не разкрива подробности кога ще пусне тази функция за всички, но тя трябва да бъде активирана постепенно за потребителите, след като компанията приключи бета тестовете. Междувременно, ако искате да използвате Ask Maps в Google Maps, можете да разчитате на полето за търсене в горната част на екрана. Можете да въведете каквото искате в полето за търсене и да оставите AI-базираната търсачка да обработи заявката ви.

Когато новият AI-базиран асистент заработи в Android Auto, потребителите ще могат да разчитат на гласови команди, за да търсят места и да конфигурират навигацията, използвайки същите разширени функции. Например, когато карате към дома и искате да намерите нов ресторант, можете да започнете разговор с Gemini и да задавате въпроси, свързани с цените, отзивите и менютата.

Gemini може да извлече цялата тази информация от записа в Google на всеки ресторант, менютата и отзивите, публикувани от потребителите. Отговорите се предоставят в режим на естествен разговор, така че ще можете да продължите разговора, задавайки още въпроси, пише mobilebulgaria.com.






