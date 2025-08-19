Новини
Голямо свлачище в Санторини
Автор: Елиза Дечева 22:41Коментари (0)53
©
Огромно свлачище е станало в един от най-красивите региони на Санторини. Ужасяващият облак от прах е покрил Имеровигли в неделя за части от секундата, когато парче земя внезапно се е срутило, помитайки всичко по пътя си, пише prothotema. 

Според експерти парчето вече е било особено обременено от интензивната строителна дейност. 

Гръцкото издание съобщава още, че по същото време са се извършвали и строителни дейности за изграждането на нова сграда, в регион, който е геоложки нестабилен. 

Свлачището не е засегнало пряко нито жителите на острова, нито посетителите. 

"Санторини е остров с крехка геоморфология и когато се добави натискът от презастрояване, рискът от свлачища се умножава. Необходими са незабавни мерки за ограничаване на строителната дейност", споделят още експертите.

