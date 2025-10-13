ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма турска марка за обувки обяви фалит
HK Kundura, кръстена на Хюсеин Къзанлъклъ, председател на Yeşil Kundura, една от най-утвърдените марки обувки в Турция , е на ръба на фалита. Компанията, която продължи да работи под новото си име през цялата година, е подала молба за обявяване в несъстоятелност, след като не е успяла да преодолее финансовите си затруднения.
Истанбулският Анадолски втори търговски съд от първа инстанция оцени искането на компанията и предостави временно отсрочване. След тримесечния срок, предоставен през юли, на компанията беше предоставена защита от несъстоятелност за допълнителни два месеца. Следващото изслушване на HK Kundura е насрочено за декември 2025 г.
Той обяви фалит през 2018 г.
"Йесил Кундура“, която има множество франчайз магазини в различни провинции, вече е обявила фалит през 2018 г. поради подобна финансова криза. По това време съдът спря всякакви по-нататъшни производства по възбрана срещу компанията.
След като завърши процеса на реорганизация и реорганизира финансовата си структура през декември 2023 г., компанията отново влезе в същия процес поради икономическите трудности, които преживя тази година.
ОСНОВАНА ПРЕЗ 1948 Г.
Основите на Yeşil Kundura са положени в малка работилница, създадена от братя Yeşil през 1948 г., и през годините тя се е превърнала в една от най-разпознаваемите марки обувки в Турция.
