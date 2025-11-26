The Independent. Губернаторът Прамоно Анунг подписа забраната, която влезе в сила на 24 ноември, а властите потвърдиха, че вече се прилага активно.
Новият регламент забранява продажбата на всякакви животни, предаващи бяс - включително кучета, котки, маймуни, прилепи и цивети - както и всички техни продукти, сурови или преработени. Анунг обясни, че мярката изпълнява ангажимент, поет към активистите за защита на животните, които подадоха петиция към него през октомври.
При установено първото нарушение, ще бъдат издавани писмени предупреждения и изземане на животните или месото за наблюдение, особено при признаци на бяс. При повторно нарушение ще се извършва пълната конфискация на стоките, а продължаващите нарушения могат да доведат до затварянето на предприятия или окончателното отнемане на бизнес лицензите.
Според AFP се предвижда шестмесечен гратисен период, за да могат бизнесите да се адаптират и властите да подготвят механизми за мониторинг.
Индонезия остава сред малкото страни, където кучешко и котешко месо все още се консумира, въпреки растящото обществено несъгласие и местните забрани в няколко общини. Кучетата се считат за нечисти според ислямското учение - Индонезия е най-голямата мюсюлманска държава в света - но в някои региони месото им се използва като деликатес или евтин източник на протеини.
Групи за правата на животните приветстваха решението. Организацията Dog Meat Free Indonesia заяви пред AFP, че новата политика "е в съответствие с конституционния мандат за защитата на всички индонезийски граждани и за изграждането на справедлива и цивилизована нация".
Бясът остава сериозен проблем за общественото здраве в страната. Здравното министерство е регистрирало 25 смъртни случая само между януари и март 2025 г., а Световната здравна организация посочва десетки смъртни случаи годишно в целия архипелаг.
"Надявам се, че това ще помогне за защитата и подобряването на здравето на жителите на Джакарта", заяви губернаторът в публикация в официалния си профил в Instagram.
