Нидерландската авиокомпания KLM обяви в сряда, че отменя всички полети до Дубай до 28 март включително поради войната между САЩ и Израел срещу Иран."Безопасността на нашите пътници и екипаж е винаги наш приоритет“, заявqwa авиокомпанията в изявление, добавяйки, че KLM остава на разположение, за да помогне с репатрирането на блокираните пътници.Съобщението идва само няколко часа, след като четирима души бяха ранени, след като противовъздушната отбрана пресече два дрона близо до летището в Дубай.