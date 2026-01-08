Сподели close
Служител на имиграционната служба на САЩ (ICE) е застрелял жена в Минеаполис, която, според властите, се е опитала да го блъсне с колата си, съобщи Associated Press.

Това се случи по време на рейд на ICE. Анализ на видеозаписи от интернет показва, че служителят на силите на реда е поискал от жената да отвори вратата на колата, отбелязва медията. След това колата бавно се е придвижила напред, а друг служител на CEI, стоящ пред колата, е извадил пистолет и е произвел два изстрела в посока на автомобила.

"От видеозаписите не става ясно дали колата е докоснала служителя. След стрелбата автомобилът се е блъснал в две паркирани на тротоара коли “, се посочва в публикацията.

След това ранената 37-годишна жена е била откарана в болница, където е починала. AP отбелязва, че тя е била застреляна пред очите на член от семейството си. Инцидентът е станал на километър и половина от мястото, където през 2020 г. полицаи са убили Джордж Флойд.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем заяви, че жертвата е опитала да блъсне служител на правоохранителните органи, а полицаят е използвал оръжие, за да защити себе си и околните.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей след инцидента призова ICE да "се махне от града“. Той нарече твърдението, че офицерът се е защитавал, "пълна глупост“.

На инцидента реагира и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той нарече жената "професионална агитаторка“. Според него тя се е държала "много хаотично и е оказала съпротива“, а след това "умишлено е блъснала офицера от ICE“. Той е стрелял по нея с цел самоотбрана, заявява Тръмп.

След завръщането си в Белия дом Тръмп започна да води твърда политика по отношение на мигрантите. По-специално, президентът на САЩ призова за по-активно депортиране на тези, които се намират в страната незаконно. В края на ноември 2025 г. той обеща да изгони от САЩ всички чужденци, които са дошли в търсене на убежище. Жителите на САЩ многократно организираха протести срещу рейдовете на ICE.