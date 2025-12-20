Yahoo News.
Вследствие на решението започна работата по официалното преименуване на центъра, като работници са се заели да добавят името на 47-ия президент на САЩ до това на Джон Фицджералд Кенеди.
В гневен пост Кери Кенеди, племенница на убития Джон Кенеди и дъщеря на убития му брат Робърт, пише: "След три години и един месец от днес ще взема кирка и ще извадя тези букви от сградата, но ще ми трябва помощ, за стълбата. Включвате ли се? Днес подавам заявление за разрешително за строител, така че ще е работа за синдиката!!!".
Всъщност, както се вижда и на снимките от мястото, работата все още не е завършена, скелето не е премахнато и синьо платнище покрива част от фасадата на сградата, като изглежда, че засега е поставен половината от надписа с името на Тръмп.
Припомняме, че говорителят на Белия дом Каролин Левит, написа в социалните медии, че гласуването на управителния съвет е било единодушно и се дължи на "невероятната работа, която президентът Тръмп е свършил през последната година за спасяването на сградата".
