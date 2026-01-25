През 2026 г. България заема 62-ро място в глобалния рейтинг на военната мощ. Оценката на военния потенциал на 145 страни в света е направена от аналитичния ресурсМястото на страната в глобалния рейтинг на военната мощ се оценява въз основа на над 60 показателя, сред които не само номиналните показатели за броя на войниците и военната техника, но и икономическият и демографският потенциал.За справка, след нас на 63-то място се намира Сърбия, Гърция заема 30-то място, а Украйна, която се намира във война и според заявките на властите в страната има най-голямата армия в Европа, заема 20-то място.Първата десетка на най-силните страни в света според Global Firepower изглежда по следния начин:Съединени американски щатиРуска федерацияКитайска народна републикаИндияЮжна КореяФранцияЯпонияВеликобританияТурцияИталия