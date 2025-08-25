ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гладен мечок нахлу в магазин за сладолед в Калифорния
Голямото животно нахлува в магазина малко след 4 часа сутринта в неделя, 17 август, и се насочва направо към щанда със сладолед.
"Фъзи" (както кръщават мечката) задействала алармата на магазина и когато полицаите от окръг Ел Дорадо пристигнали на мястото, "не могли да повярват на очите си".
На публикуваните снимки мечката гледа в обектива с "виновен“ поглед, след като е била хваната в крачка да поглъща стоката.
Според властите, преди да си тръгне, Фъзи е успяла да се наслади на голямо количество сладолед с аромат на ягода, но е опитала и други вкусове, оставяйки след себе си полупразни кутии и следи по пода.
Въпреки впечатляващото "нападение“, щетите са ограничени, тъй като не са нанесени повреди на магазина и почистването е приключило сравнително бързо. Въпреки това, от сладкарницата са принудени да изхвърлят целия запас от сладолед.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: