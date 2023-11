Гигант в спортните стоки съди конкуренцията за кражба на патент, свързан с маратонките

© илюстративна снимка Гигантът в спортните стоки Nike заведе искове във федерални съдилища в понеделник срещу конкурентите си New Balance и Skechers, обвинявайки ги, че са нарушили патенти, свързани с технология на Nike за производството на горните части на маратонки, съобщава Ройтерс.



В делата се твърди, че няколко спортни модела на New Balance и маратонки Skechers използват неправомерно патентованата технология Flyknit на Nike за обувки за тичане, футбол и баскетбол.



Nike по-рано съди Adidas, Puma и Lululemon за нарушаване на патентите Flyknit. Adidas и Puma постигнаха споразумения по делата си, а искът на Nike срещу Lululemon продължава.



New Balance каза в изявление, че "напълно уважава правата по интелектуалната собственост на конкурентите си, но Nike не притежава ексклузивно право да проектира и произвежда обувки по традиционни производствени методи, които се използват в индустрията от десетилетия“.



Представители на Nike и Skechers не са отговорили веднага на исканията за коментар по заведените дела.



В сайта на базираната в Бийвъртън, щата Орегон, Nike се казва, че технологията Flyknit “използва влакна с висока якост, за да създаде леки горни части с целеви области на опора, разтягане и дишане". В съдебните дела се казва, че патентованата технология позволява да се правят високоефективни горни части с по-малко материали и отпадъци.



Жалбата на Nike срещу базираната в Бостън New Balance, подадена във федерален съд в Масачузетс, твърди, че линиите Fresh Foam, FuelCell и други на New Balance нарушават патентните права на Nike, пише Investor.bg. Компанията съди калифорнийската Skechers в Лос Анджелис, твърдейки, че обувките, включително брандовете на Ultra Flex и Glide Step, на Skechers нарушават патентите ѝ.



Nike е поискала от съдилищата неназована сума парични обезщетения и съдебни разпореждания за постоянно блокиране на New Balance и Skechers от нарушаване на патентите.