Tagesschau.
322 депутати гласуваха за приемането на бюджета, 252 бяха против, а въздържали се нямаше.
Първоначалният проект на бюджет предвиждаше помощ за Украйна през 2026 г. в размер на осем милиарда и половина евро.
След това обаче, по предложение на германското Министерство на финансите, той беше увеличен с още три милиарда — до общо 11,5 милиарда евро. Тези средства са планирани за артилерия, безпилотни летателни апарати, бронирана техника, както и за закупуване на допълнителни противоракетни системи Patriot.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.