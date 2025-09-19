ЗАРЕЖДАНЕ...
|Германските прокурори повдигнаха обвинения срещу Ружа Игнатова
45-годишната германско-българска гражданка е заподозряна, че е измислила Onecoin и е създала измамна пирамидална схема за разпространението й. Тя е в списъка на ФБР за 10-те най-издирвани престъпници в света и в списъка на Европол.
Обвинена за една от най-крупните измами на планетата за 4 милиарда долара, Игнатова от 2017 година е в неизвестност. Активите ѝ в Европа и Арабските емирства са замразени. Но една транзакция от месец август 2024 година в Дубай на стойност от 50 милиона долара отвори кутията на Пандора - жива ли е Ружа Игнатова, за кого са парите и как така има размразяване на активите ѝ.
