© Германските прокурори повдигнаха обвинения срещу Ружа Игнатова, самопровъзгласлата се за "криптокралица“, която от години е издирвана за предполагаемата си роля в измамната схема с криптовалута Onecoin, предава NAMPA, като се позовава на DPA.



45-годишната германско-българска гражданка е заподозряна, че е измислила Onecoin и е създала измамна пирамидална схема за разпространението й. Тя е в списъка на ФБР за 10-те най-издирвани престъпници в света и в списъка на Европол.



Обвинена за една от най-крупните измами на планетата за 4 милиарда долара, Игнатова от 2017 година е в неизвестност. Активите ѝ в Европа и Арабските емирства са замразени. Но една транзакция от месец август 2024 година в Дубай на стойност от 50 милиона долара отвори кутията на Пандора - жива ли е Ружа Игнатова, за кого са парите и как така има размразяване на активите ѝ.