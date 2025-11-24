Сподели close
Германия планира значително укрепване на армията си, след като канцлерът Фридрих Мерц обеща да я превърне в "най-силната конвенционална армия в Европа", предава CNN. Нов законопроект цели числеността на армията да достигне 260 000 военнослужещи и 200 000 резервисти до 2035 г.

Основният акцент е върху доброволното участие с по-добро заплащане - 2600 евро начална заплата. Ако целите не се постигнат, ще бъде наложена задължителни служба. От 2026 г. всички 18-годишни ще попълват въпросник за интерес към службата, а от 2027 г. мъжете ще преминават задължителни медицински прегледи.

Реформата идва на фона на войната в Украйна и предупрежденията от САЩ, че Европа трябва да укрепи собствената си отбрана. Проектът трябва да бъде гласуван в Бундестага до края на годината и ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Министърът на отбраната Борис Писториус подчерта, че укрепването на армията намалява риска от конфликт и може да бъде пример за други европейски държави. Промените са спорни - особено сред левите партии и младите хора. Проучвания показват, че голяма част от тях са против възстановяването на наборната служба, а заявленията за отказ от военната служба по съвест достигат рекордни нива.

Германия дълго време държеше военните разходи под целите на НАТО, но след началото на войната в Украйна през 2022 г. бе създаден фонд от 100 млрд. евро за модернизация на Бундесвера. Мерц обещава удвояването на военните разходи, подчертавайки, че "Путин разбира само езика на силата".