|Геолог за земетресенията в Турция: Възможна е появата на вторични трусове в продължение на година
Булут посочи, че вторичните трусове могат да продължат от шест месеца до една година и че е възможно да се появят земетресения с магнитуд от 4,8 до 5,0. "Земетресение с магнитуд 6 само по себе си не причинява сериозни разрушения - истинският риск зависи от качеството на почвата и на сградите", обясни той. По думите му земетресението е било на дълбочина около 6 км, което го прави плитко. Затова то се е усетило по-интензивно, особено в крайбрежните райони и на алувиалните почви, докато в скалистите райони ефектът е бил по-слаб.
Булут съобщи, че от 10-ти август насам в Съндърги и околните райони са регистрирани близо 12 000 малки труса. Той обясни, че разломите Симав и Съндърги са различни сегменти на една и съща линия и че земетресението е причинено от свиването в Анадолската плоча, което е довело до пукнатините в земната кора на Егейския регион. Експертът подчерта, че геотермалната активност в района също увеличава сеизмичността. "Честите колебания в налягането на подземните води, горещата вода и газа водят до появата на малки пукнатини в слабите участъци на земната кора. След земетресението бяха забелязани промени в температурата", обясни той.
Булут предупреди, че вторичните трусове могат да се усещат в продължение на месеци, в зависимост от дължината на разломната линия и структурата на почвата. "Земетресение с магнитуд 6 обикновено не причинява сериозни щети на здрави сгради, но в случаи на лошо качество на строителството и неподходяща почва, разрушенията могат да бъдат значителни. Съществува огромна разлика в енергията между земетресения с магнитуд 6 и 7 - последните са наистина опустошителни", казва Булут.
Той отбеляза също, че фактът, че трусът е бил далеч от морето, е бил благоприятен. "Сеизмичните събития под морското дъно са по-малко разрушителни, но треперенето се усеща по-дълго в крайбрежните и алувиалните райони. Примери са Гьолчюк и Адапазари, където рискът от щети е по-висок", добави той.
Булут призова гражданите да обръщат внимание на "правилното строителство и подходящата земя". "Не е необходимо гражданите да се безпокоят за сгради, построени съобразно геоложките условия и с инженерни услуги. Опасността е в постройките на неподходяща почва или без подходящи инспекции", предупреди той.
