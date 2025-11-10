ЗАРЕЖДАНЕ...
|Генералният директор на BBC обяви оставката си заради редактирането на реч на Тръмп
"Тим Дейви и изпълнителният директор Дебора Търнесс подадоха оставка след критики за това, че документалният филм на BBC Panorama е дезинформирал зрителите поради редактираната реч на президента на САЩ“, се посочва на сайта на телевизията.
В публикувано по-късно изявление Дейви заявява, че BBC като цяло "работи добре", но са допуснати "някои грешки".
По-рано вестник Telegraph писа, че от BBC са редактирали речта на Тръмп, създавайки впечатлението, че той е насърчавал безредиците в Капитолия. След това прессекретарят на Белия дом Каролин Левитт нарече британската телевизия "фалшива медия".
На 6 януари 2021 г. привърженици на Тръмп, чийто първи мандат наближаваше края си, нахлуха в сградата на Капитолия, за да попречат на потвърждаването на резултатите от президентските избори, проведени през ноември 2020 г. Това събитие стана повод за опит за импийчмънт на Тръмп и един от епизодите в процеса за приписваните му опити да манипулира резултатите от изборите в своя полза.
Веднага след второто си встъпване в длъжност през 2025 г. Тръмп подписа указ за помилване на около 1500 души, осъдени за щурма на Капитолия. На много от тези, които бяха привлечени по делото, е било забранено да посещават Вашингтон или да напускат щата дори след освобождаването им. Тръмп обеща да ги покани в Белия дом.
