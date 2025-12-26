ЗАРЕЖДАНЕ...
Генерал: Путин влияе на Тръмп с психологически методи на КГБ
Маломуж твърди, че екипът на руския президент използва съветските разработки за преговори с Тръмп, за да "коригира" му.
"След нашето влияние, когато Тръмп обеща подкрепа за Украйна на Общото събрание на ООН със Зеленски и каза, че ще предостави всякакви оръжия, дори ракети "Томахоук". А след това Путин говори с него само два дни по-късно и той застана на страната на Путин. Това е истинското влияние на специалните служби", обясни той.
