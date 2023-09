Ген. Суровикин е в Алжир, "привидно завръщайки се на работа" след бунта на "Вагнер"

© Руският генерал Сергей Суровикин е в Алжир в състава на делегация на Министерството на отбраната на Руската федерация и очевидно се завръща към официалните си задължения, след като бе заподозрян във връзка с бунта на наемниците от "Вагнер" през юни, пишат редица западни медии като Reuters и U.S. News, като се позовават на съобщение във вестник "Коммерсант".



Вестникът публикува снимки на Суровикин, облечен в костюм в цвят каки без военни отличителни знаци, за които твърди, че са направени в Алжир. Страната от Северна Африка е основен е ключов купувач на руско оръжие.



Суровикин, наричан "генерал Армагедон" заради използването на тактиката на бомбардировки "бомбен килим" по време на руската намеса в гражданската война в Сирия, за кратко ръководеше руската кампания в Украйна миналата година, преди да бъде понижен през януари.



Той стана популярен сред твърдолинейните критици на руското военно ведомство, включително соченият за основател на "Вагнер" Евгений Пригожин, който загина в самолетна катастрофа миналия месец.



Когато в края на юни наемниците на "Вагнер" поеха на поход към Москва, той се появява във видеоклип, в който е изглеждал притеснен и е държал автомат в скута си, призовавайки бойците да се върнат обратно.



Генералът, който е похвален публично от Пригожин, изчезва от общественото полезрение след бунта. Вестник The New York Times съобщи, че според американското разузнаване той е знаел предварително за бунта - най-голямото предизвикателство към властта на президента Владимир Путин през 24-те години на неговото управление.



Различни медии съобщиха, че Суровикин е изпаднал в немилост пред Кремъл и че срещу него се води разследване за евентуално съучастие. Миналия месец държавната информационна агенция РИА съобщи, че той е бил отстранен от поста ръководител на военновъздушните сили, а неговият заместник Виктор Афзалов е поел временно длъжността.



Кремъл отказа да коментира статута му.



По непотвърдени данни този месец Суровикин е бил назначен за ръководител на Координационния комитет на Организацията на независимите държави (ОНД) по въпросите на ПВО, която обединява Русия и още осем бивши съветски държави.



Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) смятат, че това би било "в съответствие с предишни модели на руското военно ръководство, при които опозорени и неефективни командири се преместват на периферни позиции, далеч от Украйна, без да се освобождават изцяло от руската армия".