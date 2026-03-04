abcnews4.
Изскушването на Гейтс е насрочено за 19 май във Вашингтон. Освен милиардера, председателят на комисията Джеймс Комер е поканил още шест души. Сред тях са съветничката по правни въпроси в Белия дом при президента Барак Обама Катрин Ръмлер и личният помощник на бившия президент Бил Клинтън Дъг Бенд. Клинтън даде показания пред комисията на 27 февруари.
Комер също съобщава, че Лътник "ще посети заседанието на комисията доброволно“. "Министър Лътник по своя инициатива се съгласи да се яви пред комисията на доброволна основа. Високо ценя неговата привързаност към принципа на информационна прозрачност и изразявам благодарност за желанието му да работи с комисията. С нетърпение очаквам изявлението му“, посочва Комер, без да уточни датата на изслушването с участието на министъра. Американските медии уточняват, че Лътник сам се е обадил на Комер и е заявил, че иска да отговори на въпросите на комисията.
И Гейтс, и Лътник са споменати в документите по "делото Епстийн", които бяха оповестени от Министерството на правосъдието. Съоснователят на Microsoft по-рано се извини пред служителите на фондацията на Гейтс за връзките си с финансиста, обвинен в педофилия. Лътник по-рано призна, че е бил запознат с Епстийн, но подчерта, че още през 2005 г. е решил да прекъсне всякакви контакти с него.
Въпреки това, публикуваните от Министерството на правосъдието документи показаха, че Лътник се е срещал с Епстийн през 2011 и 2012 г., което даде повод за критики към министъра от страна на опонентите му.
