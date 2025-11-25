ЗАРЕЖДАНЕ...
Гей браковете, сключени в държава членка на ЕС, вече ще се признават в целия блок
© Труд
Европейският съд счита, че това нарушава не само свободата на движение и пребиваване, но и основното право на зачитане на личния и семейния живот.
"В предимно католическа Полша борбата за равенство на ЛГБТ общността в продължение на години беше заклеймявана от управляващите като опасна чужда идеология. Настоящото правителство обаче работи по законопроект за регулиране на гражданските партньорства, включително еднополовите съюзи", пишат Reuters.
Съдът на ЕС взе обвързващото решение по искане на полски съд, разглеждащ делото на мъжете, които са оспорили отказа да се транскрибира германското им свидетелство за брак в полския регистър.
Двойката се оженила в Берлин през 2018 г. Според Павел Кнут, адвокатът, представляващ двойката това решение било "историческо".
Гражданите на ЕС имат свободата да се местят в други държави членки и да имат "нормален семеен живот“ там и след завръщането си в страната си на произход, заяви съдът, но уточни, че това не изисква държавите членки да разрешават брака между хора от един и същи пол в националните си закони. Но те нямат право да дискриминират еднополовите двойки по начина, по който признават чуждестранните бракове, добави съдът.
Работата на проевропейското коалиционно правителство на премиера Доналд Туск по прокарването на законопроекта за еднополовите съюзи е възпрепятствана от съпротивата на неговия консервативен коалиционен партньор.
Полският националистически президент Карол Навроцки също заяви, че ще наложи вето на "всеки законопроект, който би подкопал конституционно защитения статут на брака“.
Още от категорията
/
Ливит: САЩ постигнаха огромен напредък към постигането на мирно споразумение между Русия и Украйна
25.11
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията
21:31 / 25.11.2025
CBS News: Украйна се съгласи с мирното предложение на САЩ
16:14 / 25.11.2025
Европа разписа нови правила за детските играчки
14:53 / 25.11.2025
Тревога по Дунавската граница: Румъния вдигна изтребители заради ...
10:23 / 25.11.2025
ООН: На всеки 10 минути една жена бива убита от партньор или родн...
08:43 / 25.11.2025
CBS News: Дан Дрискол е на среща с представители на Русия в Абу Д...
08:44 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.