|G4Media: САЩ ще намалят военното си присъствие в България, Румъния, Унгария и Словакия
Според източниците, обявяването за изтеглянето на 800 американски военни от Румъния е било направено на 27 октомври чрез официалните процедури на НАТО. Става въпрос за решение на Белия дом, затова то влиза в сила незабавно, но теоретично Конгресът все още може да го промени.
Американските военни са разположени в Румъния на базите "Михаил Когелничану", "Девесел" и "Кимпиа-Турзий". Все още не е известно коя от тези три бази ще бъде съкратена. Общо в Румъния има около хиляда американски военни.
Източниците смятат, че решението на САЩ не е свързано с отмяната на резултатите от първия тур на президентските избори, на които победи омразният крайнодесен кандидат, тъй като американските военни планират да се изтеглят и от Унгария.
Румънската медия, твърдейки, че решението засяга четири държави, не уточнява подробности относно времевите рамки, обема и други детайли за изтеглянето на войските от другите държави и се фокусира само върху контингента, разположен в Румъния.
