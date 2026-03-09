ЗАРЕЖДАНЕ...
Г-7 ще обсъди освобождаване на петрол от стратегическите резерви заради скока на цените
Три държави от Г-7, включително Съединените щати, вече са изразили подкрепа за тази идея. Според информацията министрите на финансите и изпълнителният директор на Международната енергийна агенция Фатих Бирол ще проведат разговор, за да обсъдят последиците от войната с Иран.
Новината идва на фона на рязък скок на цените на петрола, които в понеделник се повишиха с над 25% и достигнаха най-високите си нива от средата на 2022 г. Причината е, че някои големи производители намалиха доставките, а пазарът се опасява от продължителни смущения в корабоплаването заради разширяващия се конфликт между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга.
От Международната енергийна агенция и от председателството на Г-7 не са отговорили на запитвания за коментар извън обичайното работно време.
