Министрите на финансите от Групата на седемте (Г-7) ще обсъдят в понеделник съвместно освобождаване на петрол от стратегическите резерви при извънредни ситуации, координирано от Международната енергийна агенция, съобщава "Financial Times". 

Три държави от Г-7, включително Съединените щати, вече са изразили подкрепа за тази идея. Според информацията министрите на финансите и изпълнителният директор на Международната енергийна агенция Фатих Бирол ще проведат разговор, за да обсъдят последиците от войната с Иран.

Новината идва на фона на рязък скок на цените на петрола, които в понеделник се повишиха с над 25% и достигнаха най-високите си нива от средата на 2022 г. Причината е, че някои големи производители намалиха доставките, а пазарът се опасява от продължителни смущения в корабоплаването заради разширяващия се конфликт между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга.

От Международната енергийна агенция и от председателството на Г-7 не са отговорили на запитвания за коментар извън обичайното работно време.