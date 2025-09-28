ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фридрих Мерц настоява за отмяна на забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ
"Аз се застъпвам, включително пред държавните и правителствените ръководители на ЕС, и настоявам Европейската комисия да отмени тази забрана за ДВГ“, каза Мерц.
Според него използването на технологии за удължаване на пробега (Range Extender), които биха увеличили пробега на електрическите автомобили чрез използване на малки двигатели с вътрешно горене, трябва да бъде разрешено. Канцлерът отбеляза, че възнамерява да повдигне този въпрос на срещата на върха на ЕС в Копенхаген следващата седмица.
ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията
Поетапното премахване на автомобилите с двигатели с вътрешно горене беше одобрено от Съвета на ЕС през 2023 г. То предвижда, че от 2035 г. страните от ЕС вече няма да регистрират нови автомобили с такива двигатели. Тази мярка беше приета като част от политиката на блока за климата, пише Car Market.
Критиките към плана за постепенно премахване на бензиновите и дизеловите двигатели напоследък нарастват в Европа. През август Европейската асоциация на производителите на автомобили и Европейската асоциация на автомобилните доставчици изпратиха писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което нарекоха целта за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене до 2035 г. непостижима. През септември Манфред Вебер, лидер на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент, обеща да се стреми към отмяна на спорния план.
