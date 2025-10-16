Френското правителство под натиск: Парламентът гласува вот на недоверие

© The Associated Press Премиерът на Франция Себастиан Льокорню и неговото правителство изглежда имат шанс да оцелеят, след като той предложи да замрази спорната пенсионна реформа на президента Еманюел Макрон, в опит да си осигури подкрепата от левицата. Това предаде британската медия The Guardian.



Социалистическата партия, която държи ключова роля в парламента, одобри жеста и обяви, че няма да подкрепи двата вота на недоверие - единият, внесен от крайната левица, а другият - от крайнодясната партия "Национален сбор". Въпреки това изходът остава неясен, пише Reuters, тъй като отделни социалисти и консервативни депутати от "Републиканците" може да се отклонят от партийната линия.



Общо 265 депутати вече са заявили, че ще гласуват за свалянето на Льокорню. За успех на вота са необходими 289 гласа - разликата е малка, а напрежението расте. С готовността си да отстъпи от пенсионната реформа, Льокорню рискува да разруши едно от водещите икономически постижения на Макрон - при това в момент, в който финансовото състояние на Франция е нестабилно.



Страната преминава през най-сериозната си политическа криза от десетилетия насам. Междувременно социалистите се стремят да използват настоящата ситуация, като настояват за въвеждането на нов данък върху богатството.



Целта е - допълнителни приходи в хазната чрез облагането на най-богатите французи. Политическите дебати вече започнаха. Очакват се още реакции и развитие по темата.