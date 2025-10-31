ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала на "Холокоста", са част от руска кампания
Четиримата българи са обвинени в оскверняване на Мемориала на Холокоста в Париж, след като през нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. са открити 35 червени отпечатъка от длани върху стената на мемориала.
Фактът, че групата е дошла чак от България, "потвърждава разузнавателна информация, според която те са част от по-широка операция за дестабилизиране на общественото мнение“, се казва в поверителните бележки. А експертите по дезинформация на френското правителство са проследили разпространението на новинарски съобщения от хиляди фалшиви акаунти, свързани с Русия.
"Не сме заблудени, знаем откъде идва това“, каза прокурорът, водещ делото, дори ако четиримата заподозрени не са били, както тя обясни, "най-добрите руски шпиони на Земята“.
Поверителни бележки от Генералната дирекция по вътрешна сигурност, френската агенция за вътрешно разузнаване, частично цитирани в съда и видени от Politico твърдят, че двама от заподозрените "са получили инструкции на руски език чрез Telegram“.
Действието с "червените ръце“ следва схемата на типични хибридни военни операции, при които лица се наемат и получават заплащане, за да "изпълнят мисия по нареждане на разузнавателна служба“, дори ако тези така наречени "пълномощници“ не знаят кой в крайна сметка дърпа конците.
42-годишният Николай Иванов и 27-годишният Мирчо Ангелов са смятани за "главните организатори“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: