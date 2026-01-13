Reuters.
Фермерите във Франция, най-големият селскостопански производител в Европейския съюз, и други държави членки протестират от месеци срещу споразумението на ЕС с южноамериканския търговски блок Меркосур, както и срещу поредица от вътрешни оплаквания.
Днешният протест е организиран от FNSEA, един от най-големите френски земеделски синдикати. Парижката полиция изчислява, че около 350 трактора са участвали в протеста. Един конвой от трактори се е насочил към Триумфалната арка, а друг към сградата на френския парламент.
Споразумението с Меркосур беше прието, без Европейският парламент да даде становище. Това ще доведе до внос на чуждестранни стоки, които ние сме напълно способни да произвеждаме във Франция, но които не спазват стандартите, наложени на френското земеделие“, заявява Дамиен Грефин, вицепрезидент на FNSEA и фермер от региона на Париж.
Фермерите ще протестират пред френския парламент днес и планират демонстрация и пред Европейския парламент в Страсбург на 20 януари.
