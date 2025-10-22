ЗАРЕЖДАНЕ...
|Френски полицаи охраняват Никола Саркози в затвора след заплахи за убийство
Карла Бруни и Никола Саркози се отправиха към затвора "Ла Санте" в Париж
70-годишният Саркози излежава петгодишна ефективна присъда за участие в заговор за приемането на пари от покойния либийски лидер Муамар Кадафи. Още в първите часове от задържането му онлайн се появи видео с друг затворник, който крещи: "Знаем всичко, Сарко... върни милиардите долари! Ще отмъстим за Кадафи."
В отговор на заплахите френското вътрешно министерство нареди служителите да дежурят денонощно до килията на президента. Лидерът на партията на Саркози, "Републиканците", Ерик Чоти изрази тревога за сигурността му: "Логично е сигурността на президента да бъде гарантирана при всички обстоятелства. Заплахите в затвора са сериозни."
Според адвокатите му първата нощ на Саркози е била "плашеща".
Саркози вече има две други присъди - за подкуп на съдия и за незаконното финансиране на предизборната му кампания. Карла Бруни, съпруга на Саркози, също е обвинена по отделно дело, свързано с т.нар. "Операция: Спасете Сарко" - предполагаем план за оказване на влияние върху свидетели с цел да се избегне затвор за съпруга ѝ. Ако бъде призната за виновна, може да получи до 10 години лишаване от свобода. Тя отрича всички обвинения.
