Френски полицаи охраняват Никола Саркози в затвора след заплахи за убийство

© The Independent Двама френски полицаи са били преместени в съседна килия до френския президент Никола Саркози (от 2007 г. до 2012 г.) в затвора "Ла Санте" в Париж, след като бяха отправени смъртни заплахи към него, предава The Independent.



Карла Бруни и Никола Саркози се отправиха към затвора "Ла Санте" в Париж



70-годишният Саркози излежава петгодишна ефективна присъда за участие в заговор за приемането на пари от покойния либийски лидер Муамар Кадафи. Още в първите часове от задържането му онлайн се появи видео с друг затворник, който крещи: "Знаем всичко, Сарко... върни милиардите долари! Ще отмъстим за Кадафи."



В отговор на заплахите френското вътрешно министерство нареди служителите да дежурят денонощно до килията на президента. Лидерът на партията на Саркози, "Републиканците", Ерик Чоти изрази тревога за сигурността му: "Логично е сигурността на президента да бъде гарантирана при всички обстоятелства. Заплахите в затвора са сериозни."



Според адвокатите му първата нощ на Саркози е била "плашеща".



Саркози вече има две други присъди - за подкуп на съдия и за незаконното финансиране на предизборната му кампания. Карла Бруни, съпруга на Саркози, също е обвинена по отделно дело, свързано с т.нар. "Операция: Спасете Сарко" - предполагаем план за оказване на влияние върху свидетели с цел да се избегне затвор за съпруга ѝ. Ако бъде призната за виновна, може да получи до 10 години лишаване от свобода. Тя отрича всички обвинения.