Proto Thema.
Дювал изигра адвоката и съветник на семейство Корлеоне във филма "Кръстникът“, както и подполковник Бил Килгор в "Апокалипсис сега“, роля, която остана в историята на киното с фразата "Обичам миризмата на напалм рано сутрин“.
В публикация в Instagram Копола сподели колко е бил шокиран от новината, описвайки Дювал като "толкова велик актьор и толкова незаменим“ за продуцентската компания American Zoetrope, на която е бил съосновател.
От своя страна, Ал Пачино, негов партньор в "Кръстникът“, сподели в изявление, разпространено в медиите, че за него е било "чест“ да работи с големия актьор. "Беше роден актьор, винаги ще помним невероятния му талант“, отбелязва той, добавяйки, че отсъствието му ще се усети в света на киното.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.