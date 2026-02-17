Сподели close
Франсис Форд Копола и Ал Пачино отдадоха почит на Робърт Дювал, който почина в неделя на 95-годишна възраст, като двамата водещи творци подчертават значението на неговото присъствие в американското кино и съвместната им работа по емблематични филми, предава Proto Thema.

Дювал изигра адвоката и съветник на семейство Корлеоне във филма "Кръстникът“, както и подполковник Бил Килгор в "Апокалипсис сега“, роля, която остана в историята на киното с фразата "Обичам миризмата на напалм рано сутрин“.

В публикация в Instagram Копола сподели колко е бил шокиран от новината, описвайки Дювал като "толкова велик актьор и толкова незаменим“ за продуцентската компания American Zoetrope, на която е бил съосновател.

От своя страна, Ал Пачино, негов партньор в "Кръстникът“, сподели в изявление, разпространено в медиите, че за него е било "чест“ да работи с големия актьор. "Беше роден актьор, винаги ще помним невероятния му талант“, отбелязва той, добавяйки, че отсъствието му ще се усети в света на киното.