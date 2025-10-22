Франция затяга контрола в птицефермите заради висок риск от птичи грип

© Euronews Франция обяви повишен риск от птичи грип и алармира, че опасността за птицефермите на територията на страната е значителна, предава Euronews.



Това става на фона на нарастващите случаите на птичи грип в Европа и засилената тревога сред здравните власти. С указ на земеделското министерство, публикуван във вторник, се въвежда задължителното прибиране на птиците на закрито във всички ферми. Целта е да се засилят мерките за превенцията и наблюдението, посочват от ведомството.



Вирусът на силнопатогенния птичи грип, който върлува от години сред птиците по света, вече е засечен и при бозайниците като норки и котки. Отчетени са и ограничен брой случаи при хора, основно в Обединеното кралство и САЩ, при близък контакт със заразени животни. Това поражда опасения, че вирусът може да мутира и да започне да се предава по-лесно между хората.



Към момента обаче няма данни за предаването от човек на човек, а Европейският център за контрола на заболяванията (ECDC) определя риска за човешкото здраве в като "много нисък".



Годишно милиони птици в Европа биват евтаназирани с цел овладяването на разпространението на вируса. Само миналата седмица в Нидерландия бяха унищожени 71 000 птици заради ново огнище, а в Испания засилиха мерките за биосигурност след откриването на три потенциални огнища в рамките на няколко дни. Френските власти припомнят, че ваксинацията на птиците в птицефермите срещу вируса, започнала преди две години, е помогнала за стабилизирането на сектора след предишни тежки вълни на заболяването.