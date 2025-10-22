ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Франция затяга контрола в птицефермите заради висок риск от птичи грип
Това става на фона на нарастващите случаите на птичи грип в Европа и засилената тревога сред здравните власти. С указ на земеделското министерство, публикуван във вторник, се въвежда задължителното прибиране на птиците на закрито във всички ферми. Целта е да се засилят мерките за превенцията и наблюдението, посочват от ведомството.
Вирусът на силнопатогенния птичи грип, който върлува от години сред птиците по света, вече е засечен и при бозайниците като норки и котки. Отчетени са и ограничен брой случаи при хора, основно в Обединеното кралство и САЩ, при близък контакт със заразени животни. Това поражда опасения, че вирусът може да мутира и да започне да се предава по-лесно между хората.
Към момента обаче няма данни за предаването от човек на човек, а Европейският център за контрола на заболяванията (ECDC) определя риска за човешкото здраве в като "много нисък".
Годишно милиони птици в Европа биват евтаназирани с цел овладяването на разпространението на вируса. Само миналата седмица в Нидерландия бяха унищожени 71 000 птици заради ново огнище, а в Испания засилиха мерките за биосигурност след откриването на три потенциални огнища в рамките на няколко дни. Френските власти припомнят, че ваксинацията на птиците в птицефермите срещу вируса, започнала преди две години, е помогнала за стабилизирането на сектора след предишни тежки вълни на заболяването.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: