Fox News.
Силни експлозии са чути във венецуелската столица Каракас в събота (3 януари) сутринта. Самолети са забелязани над града, съобщава Reuters.
Жители на венецуелската столица публикуват клипове в социалните мрежи, показващи силни експлозии и прелитащи над града самолети. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването в много райони.
Според британската агенция, южният район на града, близо до който се намира голяма военна база, е останал без електричество.
Clash Report ппосочва, че Съединените щати вероятно са предприели въздушни удари като част от военна операция във Венецуела.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.