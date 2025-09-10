ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Фон дер Лайен в Страсбург: ХАМАС са терористи, които искат да унищожат Израел и собствения си народ
Тя обяви това днес,10 септември, в Страсбург по време на дългоочакваната си реч за състоянието на Европейския съюз.
По време на нея Фон дер Лайен категорично отрече приемането на ХАМАС като управление в Палестина.
''Уважаеми депутати, аз съм дългогодишен приятел на израелския народ. Знам до каква степен жестоките нападения от 7 ми октомври на ХАМАС разтърсиха цялата нация.Заложниците са в плен, държат ги терористите от ХАМАС, в продължение на вече повече от 700 дни. Това са 700 дни болка, 700 дни страдание
.Никога няма да има каквото и да е място за ХАМАС, нито сега, нито в бъдеще.Те са терорист, които искат да унощожат Израел. Те също така подлагат на терор собствения си народ. Държат бъдещето му като заложник.''
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: