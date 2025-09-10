Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Фон дер Лайен в Страсбург: ХАМАС са терористи, които искат да унищожат Израел и собствения си народ
Автор: Борислава Благоева 11:41Коментари (0)63
©
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече групировката на ХАМАС терористи, които искат да унищожат собствения си народ, редом с Израел, предава ''Фокус''. 

Тя обяви това днес,10 септември, в Страсбург по време на дългоочакваната си реч за състоянието на Европейския съюз.

По време на нея Фон дер Лайен категорично отрече приемането на ХАМАС като управление в Палестина.

''Уважаеми депутати, аз съм дългогодишен приятел на израелския народ. Знам до каква степен жестоките нападения от 7 ми октомври на ХАМАС разтърсиха цялата нация.Заложниците са в плен, държат ги терористите от ХАМАС, в продължение на вече повече от 700 дни. Това са 700 дни болка, 700 дни страдание

.Никога няма да има каквото и да е място за ХАМАС, нито сега, нито в бъдеще.Те са терорист, които искат да унощожат Израел. Те също така подлагат на терор собствения си народ. Държат бъдещето му като заложник.''

Още по темата: общо новини по темата: 507
10.09.2025 Тръмп: Отвлечената израелско-руска изследователка Елизабет Цурков e освободена от Ирак
09.09.2025 Al Jazeera: Израел атакува ръководството на Хамас в Доха в Катар
09.09.2025 The Times of Israel: Дрон атакува флотилията на Грета Тунберг по време на мисия за Газа
03.09.2025 UNIFIL: Израелски дронове пускат гранати близо до миротворци в Ливан
26.08.2025 Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Срам ме е, че цивилизованият свят допусна това да се случи
25.08.2025 Журналисти сред 15-те загинали при израелски удар по болницата "Насър" в
Газа
предишна страница [ 1/85 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
10:48 / 08.09.2025
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
11:26 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Великолепни кадри от Банско на 6-и: Празник на традиции, вкусове и музика
Великолепни кадри от Банско на 6-и: Празник на традиции, вкусове и музика
20:58 / 08.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Пожари 2025
Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: