|Фон дер Лайен пред Страсбург: Европа трябва да се бори
Още в началото на речта си Фон дер Лайен призова европейските депутати, да се обединят заедно в борбата срещу съвременните предизвикателства в света, като войната в Украйна и кризата в Близкия изток.
''Европа се бори.Тя се бори за континент, който е цял и на който цари мир. За една свободна и независима Европа. Бори се за нашите ценности и нашите демокрации.
Бори се за свободата ни и способността ни сами да определяме съдбата си. Да сме наясно — това е борба за бъдещето ни. Мислих дълго и усилено дали да започна тази реч за състоянието на Съюза с такава сурова оценка. В крайна сметка ние, европейците, не сме свикнали — нито се чувстваме комфортно — да говорим по този начин. Защото нашият Съюз е по същество проект за мир. Истината обаче е, че днешният свят е безпощаден. И не можем да омаловажаваме трудностите, които европейците изпитват всеки ден. Те усещат, че светът около тях се променя. Те усещат, че нещата стават все по-трудни, както и че те работят все по-усилено. Те усещат въздействието на световната криза. На по-високите разходи за живот. Те усещат, че бързината, с която настъпва промяната, се отразява на техния живот и кариера. И се тревожат поради безкрайния поток от събития, които виждат по новините — от опустошителните сцени в Газа до неспиращите артилерийски нападения на Русия срещу Украйна. Не можем просто да чакаме тази буря да отмине. Това лято ни показа, че просто няма нито място, нито време за носталгия.В момента се определят фронтовите линии на нов световен ред, основан на силата.
Затова, да, Европа трябва да се бори! За мястото си в свят, в който много големи сили са или противоречиви, или открито враждебни към Европа. Свят на имперски амбиции и имперски войни. Свят, в който зависимостите безмилостно се използват като оръжие. Поради всички тези причини трябва да се появи една
''Всеки път Европа остана единна и се справя. Трябва да го направим и сега. По тази причина, уважаеми членове на Парламента, днес основният въпрос пред нас е прост. Има ли Европа кураж за тази борба? Имаме ли единство и усещане за спешност? Политическата воля и политическите умения за постигане на компромис? Или искаме само да се борим помежду си? Да сме парализирани заради разделението между нас. Това са въпросите, на които всички ние трябва да отговорим — всяка държава членка, всеки член на Парламента, всеки член на Комисията. Това е момента в които Европа избира своята независимост... Въпросът е дали тя е готова да се бори? Според мен изборът е ясен.
Затова предложението ми днес е предложение за единство.Единство между държавите членки.Единство между институциите на ЕС. Единство между проевропейските демократични сили в този Парламент. Аз съм тук — и целият колегиум е тук — и сме готови да постигнем това заедно с вас. Готови сме да подсилим проевропейското демократично мнозинство.''
