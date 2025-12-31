Утре България се присъединява към еврозоната. Този етап отразява години усилена работа и отдаденост. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в платформата Х."Сега това означава по-прости плащания, по-лесни пътувания и толкова много нови възможности за българския бизнес. Поздравления, България! Можеш да се гордееш с постигнатото", написа още тя, допълвайки, че еврото ще предостави и нови възможности за българските предприятия, позволявайки им да се възползват по-добре от предимствата на единния пазар."Ще подсили още повече гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло", подчерта Фон дер Лайен.Обществената подкрепа за еврото в ЕС и еврозоната остава много силна, като мнозинството от гражданите смятат, че еврото е нещо добро за ЕС като цяло и за тяхната собствена държава. Това сочи последното проучване на Евробарометър.Всичко за еврото в България може да видите