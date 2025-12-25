Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази надежда, че през 2026 г. в Украйна ще настъпи мир. Тя отправи поздрав за Коледа на страницата си в"В един бурен свят, който се движи все по-бързо, Коледа ни предлага рядък момент на почивка, за да си поемем дъх, да забавим темпото и да си припомним какво наистина има значение.Този сезон трябва да насочи вниманието ни обратно към нашите семейства, във всичките им форми. Към нашите приятели, нашите семейства. И към любимите хора, които придават смисъл на нашите дни.За някои този сезон може да бъде труден. Тези, които носят тежестта на самотата, скръбта, болестта или загубата; сърцата ни са с вас.Изразявам също така най-дълбоката си благодарност към всички, които прекарват този специален ден, грижейки се за другите в болници, приюти и домове. Вие въплъщавате ценностите, които Коледа символизира: солидарност и състрадание.И мислим особено за нашите приятели в Украйна.Надяваме се, че следващата година най-накрая ще донесе справедлив и траен мир — и в крайна сметка безопасно и проспериращо бъдеще в нашия съюз.Весела Коледа на всички".