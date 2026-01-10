ЗАРЕЖДАНЕ...
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
©
"Ние категорично осъждаме насилственото потискане на тези легитимни демонстрации“, пише фон дер Лайен в социалната мрежа X.
"Отговорните за това ще бъдат запомнени като част от лошата страна на историята.“
ЕС призовава за незабавното освобождаване на всички задържани протестиращи и за възстановяване на достъпа до интернет в Иран, допълва тя.
Още по темата
Още от категорията
/
Тръмп ще се срещне с лидера на опозицията във Венецуела, тя обеща да му даде Нобеловата си награда
09.01
"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели": Захарова с предупреждение към Лондон и Париж
08.01
Бивш министър на отбраната: След Мадуро могат да бъдат наложени нови правила между САЩ, Русия, Китай и Иран
08.01
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отива ли си режимът в Иран?
22:56 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.