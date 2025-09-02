ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Flightradar24: GPS сигналът на самолета на Фон дер Лайен е бил добър
Виждаме медийни съобщения за GPS смущения, засягащи самолета, превозващ Урсула фон дер Лайен до Бургас, България. Някои доклади твърдят, че самолетът е бил в режим на изчакване в продължение на 1 час.
Това е, което можем да заключим от нашите данни:
- Полетът е бил планиран да продължи 1 час и 48 минути. Той е отнел 1 час и 57 минути.
- Транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане.
"Фокус" припомня, че вчера от ЕК излязоха с официална позиция, в която се посочва, че "самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наистина се е сблъскал със смущения на GPS сигнала при кацането на летище в България".
От Министерският съвет на България пък казаха, че по време на полета е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 23 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Абонамент
Анкета