Финансовите лидери на Г-7 и гуверньорите на централните банки алармираха за критичната нужда от овладяване на икономическите последици, които би предизвикал един продължителен конфликт в Близкия изток, съобщава NBC.

"Спешно е да се ограничи цената за световната икономика на един продължителен конфликт", заявиха министрите на финансите и ръководителите на централните банки, заедно с ръководителите на Световната банка, Международния валутен фонд и Международната агенция по енергетика, в съвместно изявление след срещата им във Вашингтон.

"Повече от всякога координацията между членовете на Г-7 остава ключова за справяне с икономическите и енергийните последици от кризата“, добавиха те.

Финансовите ръководители са обезпокоени, че покачващите се цени на енергията биха могли да забавят световния икономически растеж. Те казват, че това затруднява формирането на перспектива. Много голямо внимание се обръща и на финансовите пазари, тъй като техните колебания оказват силно влияние върху икономиките и живота на хората.

Япония, например, планира да предложи финансова помощ на азиатските държави, които разчитат до голяма степен на суров петрол от Близкия изток.