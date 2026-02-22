Филмът ''Нина Роза'' с българско участие получи ''Сребърна мечка'' за най-добър сценарий на Международния кинофестивал в Берлин. Церемонията за награждаване се проведе в събота вечер и беше излъчена на YouTube канала на фестивала.Международното жури на ''Берлинале'', което беше ръководено от германския режисьор Вим Вендерс, обяви победителите.Режисьорката и сценаристка на ''Нина Роза'', канадката Женвиев Дулуд дьо Сел, получи наградата на церемонията. Лентата е копродукция между Канада, Италия, България и Белгия. България е представена от копродуцента Любомира Пиперова (Ginger Light). Главната роля играе Галин Стоев, а сред актьорския състав са Мишел Цончев, София и Екатерина Станина, Светлана Янчева и други.Лентата проследява срещата между миналото и настоящето през историята на семейство, разделено между България и Канада. Специализираното издание ''Скрийн дейли'' я определя като поетично размишление върху изкуството, изгнанието, родителството и наследството – теми, които намират силен отзвук и в международната публика.Наградата ''Златна мечка" за най-хубав филм на 76-ото издание на ''Берлинале'' завоюва политическата драма Yellow Letters на немския режисьор Илкер Чатак. Филмът е копродукция на Германия, Франция и Турция. Сюжетът проследява живота на турски сценарист и неговата актриса съпруга, на които е забранено да работят поради политическите им убеждения.