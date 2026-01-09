ЗАРЕЖДАНЕ...
Федерални агенти простреляха двама души в Орегон - ден след инцидента в Минеаполис
Последният инцидент е станал в Портланд (щата Орегон). Мъж и жена са били откарани в болница с огнестрелни рани, като състоянието им към момента е неясно.
Полицейският ръководител Боб Дей заявява: "Разбираме повишените емоции и напрежение, които много хора изпитват след стрелбата в Минеаполис, но моля общността да запази спокойствие, докато работим, за да научим повече.“
Според Министерството на вътрешната сигурност, агенти на граничната полиция са извършвали "целенасочена проверка на превозно средство“ по това време.
В изявлението се твърди още, че шофьорът се смята за член на "жестока“ венецуелска банда, а пътникът е свързан с престъпна мрежа.
Кметът на Портланд Кийт Уилсън заяви, че градът му се бори с насилието от страна на федералните агенти и "не можем да стоим безучастни, докато конституционните гаранции се подкопават и кръвопролитието се увеличава“.
"ФОКУС" припомня, че ден по-рано бе убита жена в Минеаполис. Видео, предоставено на Reformer, показва как служителят на ICE се позиционира пред превозното средство и стреля три пъти през предното стъкло.
